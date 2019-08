Grønt lys: Bevaringsværdigt hus må jævnes med jorden

Bevaringsværdier

Bevaringsværdier fra 1 til 9 er Slots- og Kulturstyrelsens redskab til at vurdere og klassificere den danske bygningsmasse.Metoden vurderer bygninger ud fra fem forskellige forhold, hhv. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitet og tilstand.



Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede.



Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.



Bygninger med bevaringsværdierne 5-6 er jævne, pæne bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren.



Bygninger med bevaringsværdierne 7-9 er ofte bygninger uden arkitektonisk udtryk eller uden historisk betydning. Det kan også være bygninger, som er så ombyggede, eller som har så mange udskiftninger, at de har mistet deres oprindelighed.



Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen