Gratis omgang: Masterplan til 100 millioner vedtaget

Hvis hele planen gennemføres, vil det koste omkring 100 millioner kroner. Politikerne rundt omkring i byrådssalen var positivt stemte over for planerne - selvom en række pegede på, at man skal passe på, at "ja´et" i byrådssalen ikke er en gratis omgang.

TØNDER: På sidste uges møde i kommunalbestyrelsen vedtog lokalpolitikerne, at nikke ja til masterplanen for Tønder Sport- og Fritidscenter.

Vi skal være indstillet på, at finde 70 procent af de 100 millioner kroner, der koster over de næste 10 år.

- Planen har to mangler. Der mangler en tidsplan og en rækkefølge, man vil have gjort tingene i. Desuden er der ikke nogen krav til sammensætningen af bestyrelsen. Det er jeg skuffet over, at der ikke er taget stilling til, sagde Popp Petersen.

Alle bøjer sig

De Konservatives Anette Abildgaard Larsen gav også planen sin fulde støtte. Men hun har undret sig over, at der ikke er afsat penge til et købe naboejendommen, hvis arealerne skal bruges i planen. Samtidig mente hun, at hvis man ikke har visioner, så rykker man sig ingen steder.

- Hvis vi ikke tænker stort, så kommer vi ingen vegne, sagde hun.

Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen understregede, at nok var politikerne positive over for planerne, men det skal ikke være en gratis omgang.

- Vi skal være indstillet på, at finde 70 procent af de 100 millioner kroner, det koster over de næste ti år. Jeg er indstillet på, at vi betaler vores del, sagde Ørting Jørgensen.

Harald Christensen (S) mente, at alle parter har bøjet sig ind mod midten for at få enderne til at nå hinanden.

- Ingen har fået alt, hvad de har ønsket sig. Det gælder også Tønder Kommune, sagde socialdemokraten.