Tønder: Gratis sommermusik på Torvet er en del af byens sommerprogram, der er sat sammen for at underholde, skabe hygge - og ganske enkelt også for at gøre opmærksom på, at Tønder er musikkens by. Musikken er for en dels vedkommende båret af støtte fra forskellige sponsorer, påpeger Tønder Handelsstandsforening.

Årets program starter lørdag 6. juli med Bamse Jam. De forskellige musikere og bands spiller hver lørdag i juli fra kl. 12.30-16.30 om lørdagen på Torvet. Sidste sommermusik bliver en dobbeltkoncert.

Programmet bliver som følger: 6. juli Bamse Jam. 13. juli Men With Manners. 20. juli Chiliband. 27. juli 6 Feet. Og afslutningskoncerten 3. august tager Cottonfield og 4 Fun sig af.