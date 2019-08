Grandfætre slår sig løs i Emanuel

Tirsdag spiller The Grandfætters koncert i Emanuel. Gruppen er alle i familie med medlemmerne af navnkundige Tørfisk.

SKÆRBÆK/BRØNS: På tirsdag spiller The Grandfætters i kulturhuset Emanuel i Skærbæk. Og så tænker du måske, hvem h...... er The Grandfætters?

The Grandfætters er de nye Tørfisk, som også har Johnny Madsen med på deres seneste album, og nu lægger de så vejen ned langs Vestkysten, hvor de rammer Skærbæk med en koncert tirsdag.

Det er ikke tilfældigt, at The Grandfætters bliver kaldet de nye Tørfisk, for alle fire medlemmer af bandet har fædre i eller omkring Tørfisk.

Gruppens medlemmer fornægter da heller ikke på nogen måde deres opvækst med folkemusikken fra yderste kant af den barske vestkyst, og ej heller inspirationen fra en anden kendt dansk kunstner, Johnny Madsen, som deler deres begejstring for hjemegnen.