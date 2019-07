Natten til fredag har en eller flere knallerter brændt huller i kunstgræsbanen ved Toftlund Hallerne. Også Toftlund Skytteforening er blevet udsat for hærværk ved skydebanen. At Toftlund endnu en gang er udsat for hærværk, ærgrer boldklubben og skytteforeningen.

Toftlund: Endnu en gang er der begået hærværk i Toftlund. Denne gang er det gået ud over kunstgræsbanen ved Toftlund Hallerne, hvor der natten til fredag har været en eller flere knallerter inde på banen og brændt huller i den ved hjælp af hjulspin. - Kunstgræsbanen er et stort aktivt for byen, og de, der har været primus motor for den, er selvfølgelig kede af det, siger Helge Mikkelsen, der er kampfordeler i Toftlund IF. I kølvandet på hærværket på kunstgræsbanen valgte Toftlund Skytteforning at offentliggøre på Facebook, at de også har været udsat for hærværk i juni måned. Der gik det udover vinduer og vægge, som både inden- og udendørs har fået en omgang rød graffitimaling. - Byen skulle vide, at vi også var ramt. Det er træls, at en lille flok ødelægger det for den store gruppe, siger kasserer i skytteforeningen, Brian Popp. Hærværket ved skydebanen er foregået ved, at en dør til pistolbanehuset har stået ulåst, da låsen har drillet i sommerperioden. Inde i huset har der stået en sprayflaske med rød graffitimaling i forbindelse med arbejde på skydebanen, og det er så denne røde graffitimaling, der er blevet brugt til hærværket. Hvornår hærværket helt præcist er sket, ved foreningen ikke. - Jeg opdagede hærværket, da vi holdt afslutning den 20. juni, og jeg kiggede ud af ruden og så, at der var malet graffiti derpå, forklarer Lisbeth Popp, der er bestyrelsesmedlem i foreningen.

Et eller andet sted så føler vi os jo magtesløse. Og hvad bliver det næste, de ødelægger. Helge Mikkelsen, kampfordeler i Toftlund IF

Foto: Foto: Uwe Iwersen På kunstgræsbanen er der tre steder brændt helt ned til dugen i banen. Foto: Anna Husted Kristensen

Tager forbehold Som konsekvens af hærværket på kunstgræsbanen har Helge Mikkelsen i samråd med Tønder Kommune valgt at lukke banen frem til den 1. august. - Jeg har sat en lås på indgangen til banen. Simpelthen for at undgå, at det sker igen. Man kan dog stadig benytte banen, hvis man kontakter mig først, forklarer Helge Mikkelsen. - Vi kan ikke gøre meget andet at holde øje dernede, siger Helge Mikkelsen, der selv med jævne mellemrum kører forbi området. Skytteforeningen har valgt ikke at melde hærværket til politiet, men foreningen håber, at de skyldige bliver fundet. - Vi går ikke i gang med at fjerne graffitien nu. Vi venter og ser, om de skyldige bliver fundet, for så kan de selv komme og ordne det, fortæller Brian Popp og pointerer, at foreningen fremover vil tage deres egne forbehold.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Som en sikkerhedsforanstalning er der blevet sat en lås på indgangen til kunstgræsbanen. Foto: Anna Husted Kristensen

Afmagt For nylig blev der ellers igangsat en facebook-gruppe, "Sikkerhed i Toftlund", som skal samle unge og forældre i et forsøg på at klarhed over, hvor de unge mennesker befinder sig. Hos med-initiativtageren til gruppen, Reza Haj Rahimdadi, vækker det harme, at Toftlund endnu en gang er udsat for hærværk. - Det er frustrerende. Der sker så mange ting i det område, og ungerne går og keder sig, og det er derfor, at der sker så mange ting nu, siger Reza Haj Rahimdadi, som også har snakket med et par unge om hærværket. Men snakken har været uden held i forhold til at finde ud af, hvem der står bag. Tilbage står blot hærværket. - Et eller andet sted så føler vi os jo magtesløse. Og hvad bliver det næste, de ødelægger, lyder det fra Helge Mikkelsen. Hverken Helge Mikkelsen eller Brian Popp har på nuværende tidspunkt et bud på, hvad det vil koste at udbedre skaderne.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Hos Skytteforeningen mener man, at graffiti-tagsne er lavet af nogle, der har prøvet det før. Foto: Anna Husted Kristensen

Foto: Foto: Uwe Iwersen Det er endnu uvist, hvad skaderne kommer til at koste. Foto: Anna Husted Kristensen