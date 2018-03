Græssende dyr i Tøndermarsken får en hjælpende hånd for fuglenes skyld

Tønder: Digelaget for Tøndermarsken vil som noget nyt tilbyde "tidsel- og grøbleservice" for ejere og lejere af jord i Tøndermarsken. Servicen går ud på, at digelaget mod betaling vil sørge for, at tidslerne bliver slået ned og at der bygges grøblerender. Begge dele er med til at gøre markerne mere attraktive til græsning.

Når man gerne vil have græssende dyr i Tøndermarskens Ydre Koge, hænger det sammen med, at dyrene holder græs og bevoksning nede, så markerne bliver attraktive for en lang række fugle. /EXP