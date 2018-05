Græsrødderne skal styrke Rømødæmningen

Rømø: Forbipasserende vil hen over sommeren kunne se en større maskine, der slår græsset på Rømødæmningens skråninger. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sikrer, at dæmningen kan modstå opskyl fra Vadehavet. - Vi er afhængige af, at græstæppet vokser sig kraftigt og dækkende i vækstsæsonen for at være sikre på, at dæmningen kan stå imod, når efterårsstormene sætter ind, fortæller Ejgil Houmaa, projektleder i Kystdirektoratet, i en pressemeddelelse. Hver anden uge fra sidst i maj til sidst i september får Kystdirektoratet derfor slået græsset på det stykke af diget, som er tættest på havet og derfor mest udsat for slid.

Når græsset klippes ned med regelmæssige mellemrum, udvikler det et tættere rodnet. På den måde bliver græstæppet mere modstandsdygtigt og sikrer bedst muligt mod gennembrud fra havet.