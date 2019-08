Grænser rykkes og venskaber skabes på sommerlejr for hjertebørn

For andet år i træk har Ecco og Hjerteforeningen inviteret til sommerlejr for børn med hjertefejl. Sommerlejren er til for at skabe et fællesskab hjertebørnene imellem. Onsdag blev de udfordret og fik deres grænser rykket med hjælp fra en kvælerslange, fugleedderkop og andet kryb.

- Ad, man kan se de bevæger sig. Ordene kommer fra en ung pige. Hun står på en græsplæne ved Ecco Conference Center i Tønder omgivet af 11 andre unge. I dag skal de blandt andet røre ved den rødbrune kvælerslange Rune, fugleedderkoppen Berta og holde en kakerlak, eller hvis de tør, tage den i munden. Grunden til at de er samlet er, at de alle bruger sidste uge af sommerferien på sommerlejren Ecco Summer Camp. Sommerlejren er for 10-15-årige børn med hjertesygdomme, og den er lavet i samarbejde med Hjerteforeningen. I år er andet år i træk, at sommerlejren bliver afholdt, og deltagertallet er gået fra 20 sidste år til omkring 36 i år. Pengene til sommerlejren kommer fra de fire årlige Ecco Walkathons rundt om i landet, hvor Ecco donerer 7,5 krone hver gang en deltager går en kilometer.

Det er rigtig fedt. Vi er alle hjertebørn, så vi har nogle grænser, som andre børn ikke har. Det er sjovt at få de grænser rykket. Mathilde Overgaard, deltager på Ecco Summer Camp

Før dagens aktiviteter rigtig går i gang, skal tilliden opbygges mellem børnene. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kryb bryder grænser En af deltagerne er Mathilde Overgaard på 15 år fra Holstebro. Hun var også med sidste år, og hun har derfor mødt både Rune og Berta før. Kvælerslangen og fugleedderkoppen er nemlig gengangere. Det gør dog ikke oplevelsen mindre nervepirrende. Mathilde Overgaard er ikke glad for kryb, så edderkoppen rører hun forsigtigt, og kakerlakkerne får slet ikke en chance. Slangen giver hun dog et forsøg. Slangen snor sig op ad armene på Mathilde Overgaard, men lægger sig så til ro. - Det er helt vildt mærkeligt. Da jeg fik ham, spændte det, men nu er han helt rolig, udbryder hun. Selvom Mathilde Overgaard bliver sat på prøve med både kryb og slange, er hun positiv overfor oplevelsen. - Det er rigtig fedt. Vi er alle hjertebørn, så vi har nogle grænser, som andre børn ikke har. Det er sjovt at få de grænser rykket, siger hun. Børnenes grænser skal rykkes for, at de kan opleve, at de kan mere, end de selv regner med. Det fortæller Rikke Morthorst, som er projektleder ved Hjerteforeningen. - Mange af dem oplever derhjemme, at de måske er dem, der kommer sidst, når de har idræt. Så det er supersundt for dem at få nogle oplevelser, hvor de kan se, at de kan meget mere end de tror, hvis de lige bryder en grænse, siger hun.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Det er ikke nok at røre ved dyrene, nogle af dem skal også spises. Her levende larver. Kun to tog udfordringen op. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Nye venskaber dannes Udover at få rykket grænser, oplever børnene også et helt særligt fællesskab på sommerlejren. Målet med sommerlejren er at give børnene et nyt netværk, og nogle nye venner, som de kan spejle sig i, fordi de alle har en medfødt hjertesygdom, fortæller Rikke Morthorst. Det nye fællesskab, resulterede i, at hun sidste år oplevede en kæmpe udvikling i børnene fra de kom til de tog hjem. Det samme gjorde flere af børnenes forældre. - Der var flere forældre, der vendte tilbage og sagde, at de havde fået et helt andet barn hjem, end de sendte afsted. Nu havde de fået børn, som var sociale mennesker. De havde måske været en smule ensomme før, fordi de har hospitalsbesøg og er meget væk fra skolen, og pludselig havde børnene fået nye venner.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ecco Summer Camp strækker sig over fire dage fra mandag til torsdag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Sammenholdet er så stort. Man bliver meget bange, når man har noget med hjertet, og det har vi alle prøvet, fortæller Mathilde Overgaard (i midten) Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Dagen byder også på ildslugning, som med den rette teknik går nemt. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Ikke alle er lige glade for fugleedderkoppen Berta, men flere af børnene vil gerne hilse på. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Kvælerslangen, Rune, går på tur. Et barn efter det andet. Mathilde Overgaard (til venstre) gør sig klar til, at det er hendes tur. Foto: Hans Chr. Gabelgaard