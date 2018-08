TØNDER: Onsdag blev det grænseoverskridende projekt, Fit4Jobs@WaddenC, lanceret på kursusejendommen Bjerremark i Ubjerg. Her var godt et halvt hundrede repræsentanter inviteret til kickoff-møde med taler, workshops og dét, der på nudansk kaldes networking.

Tønders borgmester, Henrik Frandsen (V), skød lanceringen i gang med at slå fast, at samarbejdet og det Interreg-støttede Fit4jobs skal sikre et mere flydende arbejdsmarked over grænsen og øge jobskabelsen i regionen, der inkluderer Tønder Kommune samt Kreis Nordfriesland, der i areal er cirka dobbelt så stort som Tønder Kommune.

- Der har været arbejdet på projektet siden marts, og vi i Tønder Kommune er stolte af at være den ledende aktør, sagde borgmesteren og forklarede, at Fit4jobs er lagt ind under House of Exporters, der er beliggende i Tønder by:

- I House of Exporters er man vant til at arbejde med både danske og tyske virksomheder, og beliggenheden gør, at man er helt tæt på de lokale virksomheder.