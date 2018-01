Golfstrid: Parter opfordres til forhandling

Svend F. Sørensen, der er formand for Toftlund Borgerråd, opfordrer den lokale golfklub og golfbaneejeren til at sætte sig til forhandlingsbordet.

Toftlund: - Kom til forhandlingsbordet.

Så klar er opfordringen fra Toftlund Borgerråds formand, Svend F. Sørensen, til den lokale golfklub og golfbaneejer Eivind Dam Jensen. De to parter er indtil videre ikke blevet enige om en ny lejeaftale, og Toftlund Golf Club har derfor lavet en aftale, så medlemmerne kan spille i Arrild.

Svend F. Sørensen kalder situationen kedelig og peger på, at det skal to til et samarbejde.

- Jeg kan kun opfordre dem til at få sat sig sammen og finde ud at et eller andet, for det vil være til fordel for alle parter. Både for centret, for klubben og også for Toftlund jo. Fordi vi må da erkende, at vi har noget unikt i form af den golfbane. Det er der overhovedet ingen tvivl om, siger Svend F. Sørensen.

- I mine øjne er der masser af muligheder dernede, men det kræver, at man er fælles om det. Det er et fælles projekt. Og hvis man ikke kan være enige om det, så har man da et problem, siger borgerrådsformanden.

Han mener, det vil være skidt, hvis banen lukker.

- Men det, tror jeg ikke, er et scenarie, vi behøver at fokusere på lige nu, siger borgerrådsformanden, der peger på, at golfbaneejeren har investeret i projektet.