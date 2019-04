Golfklub ramt af indbrud

RØRKÆR: Et mindre beløb er væk, men det er den store ærgrelse, der fylder mest i Tønder Golfklub onsdag. Natten til onsdag brød ukendte gerningsmænd ind i golfklubbens klubhus, og tidligt onsdag morgen, klokken 05.32, blev indbruddet så opdaget af rengøringspersonel på stedet.

Et vindue er blevet brudt op, og herfra har man været inde i klubbens kontorlokaler, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Formand Bent Johansen fra Tønder Golfklub ærgrer sig over, at man nu skal til at rette op på skaderne. Tyvene gik primært efter penge, og har ikke taget andet, vurderer han overfor JydskeVestkysten:

- De har brækket døren ind til kontoret op og rodet i skuffer og skabe, ligesom der er ødelagt en anden dør. Vi havde også to automater med drikkevarer, som er blevet splittet ad, og der mangler møntboksene. Så der er ingen kaffe i øjeblikket, og det er et problem, konstaterer han.

Indbruddet og skaderne holder sig dog til kontorlokalerne, og Bent Johansen forsikrer også, at der fortsat kan spilles golf:

- Jeg vil tro, at der er cirka 50 spillere på banerne her til formiddag, så der kan sagtens spilles. Men det er klart, at det her giver en masse ærgrelser og bøvl, og det er virkelig irriterende at skulle bruge tid på.