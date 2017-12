Golfklub forlader hjemmebanen

Toftlund: Toftlund Golf Club forlader Toftlund - i hvert fald for en tid. Det er ikke lykkedes klubben at blive enig om en ny lejeaftale med Eivind Dam Jensen, der ejer Brundtland Golfcenter, og dermed har klubbens medlemmer fra det nye års start ikke rettigheder til at spille på den lokale bane.

- Det er vi da kede af. Det er ikke kun mig, der er ked af det. Det er bestyrelsen også ked af, og det er klubben også ked af. Vi har nogle, som har været med til at bygge den bane op, fortæller formand for Toftlund Golf Club, Leif Christiansen.

Ifølge formanden ønsker klubben en femårig lejeaftale med mulighed for opsigelse. Indtil nu har klubben haft etårige aftaler og har brugt en del tid på at forhandle nye aftaler på plads - bestyrelsen har et ønske om at kunne planlægge mere langsigtet. Ifølge Leif Christiansen har man forhandlet siden august uden at nå til enighed om en fem-årig aftale, og på en generalforsamling den 12. december fik bestyrelsen medlemmernes opbakning til at stå fast.

- Vi har medlemmernes fulde opbakning, fortæller Leif Christiansen.

For at bevare medlemskabet af Dansk Golf Union har klubben ifølge formanden lavet en aftale med Arrild Golf Club om, at Toftlund-klubben flyttes til Arrild. Aftalen indebærer, at medlemmer af Toftlund Golf Club i den kommende sæson kan spille på den ni huller store bane i Arrild.

- Målet er selvfølgelig at komme tilbage og spille i Toftlund igen. Vi er bare nødt til at have en timeout for at finde ud af, hvordan vi får enderne til at nå sammen, fortæller Leif Christiansen, der gerne vil forhandle videre med Eivind Dam Jensen.

- Der er ikke noget uvenskab eller noget, påpeger han.