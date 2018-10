Golfformand glæder sig til indvielse af nyt klubhus

Formanden for Tønder Golfklub, Bent Johannsen, glæder sig til fredag, hvor golfklubben indvier millionbyggeri i form af et nyt klubhus. Klubben fejrer samtidig, at den fylder 30 år i indeværende år. Foto: Martin Franciere

Formanden for Tønder Golfklub, Bent Johannsen, ser frem til fredag, hvor golfklubben indvier nyt klubhus til halvanden million kroner.

RØRKÆR: Formanden for Tønder Golfklub, Bent Johannsen, glæder sig til fredag. Her indvier golfklubben et nyt, flot klubhus, der ligger lige ud til golfbanen. - Jeg er superglad. Det er blevet bedre, end jeg havde turdet håbe på, siger formanden gennem tre år. Det nye klubhus er på 115 kvadratmeter. Der er højt til loftet, gavlen er prydet af et stort vinduesparti op i seks meters højde, mens der i resten af bygningen også er store partier med døre, der kan åbnes helt op mod den nyanlagte og 350 kvadratmeter store terrasse. Prisen for hele herligheden er 1,8 millioner kroner, som også inkluderer en ny puttinggreen til 140.000 kroner og renovering af dele af det gamle klubhus.

Jeg er superglad. Det er blevet bedre, end jeg havde turdet håbe på. Bent Johannsen, formand for Tønder Golfklub, om klubbens nye klubhus

Frivillige hjælpere Navne på frivillige som har lagt belægningssten på terrassen foran det nye klubhus er: Fiddi Freiberg, Theodor Juhl, Arne Lønborg, Elly Matzen, Holger Riggelsen, Kaj Jacobsen, Hans Popp, Henning H. Jensen og Christian Thomsen.Malerholdet bestod af: Robert Jacobsen, Jørn Ingwersen og Ingeman Iversen.

Fra loungemiljøet i det nye klubhus er der fremragende udsigt til spil på intet mindre end seks huller, fortæller formand Bent Johannsen. Foto: Martin Franciere

Frivilligt arbejde Planerne om det ny klubhus tog sin start i september sidste år, fortæller Bent Johannsen. Sidst på foråret i år gik maskinerne i jorden, og for en uges tid siden blev de sidste frivillige færdige med at male indvendig. Faktisk kunne hele byggeriet ikke have ladet sig gøre, hvis ikke det var for de frivillige, der har lagt rigtig, rigtig mange timer i arbejdet - især maler- og terrasseholdet har gjort et formidabelt arbejde, fortæller Johannsen. - Deres arbejde er forudsætningen for, at det er blevet så flot, som det er blevet, siger Bent Johannsen og sætter beløb på værdien af det frivillige slid og slæb. Malearbejdet udgør for klubben en værdi af mindst 120.000 kroner, mens terrassefolkenes arbejde er 200.000 kroner værd. Det er god økonomi i Tønder Golfklub, som har muliggjort hele investeringen. Klubben havde selv skrabet 850.000 kroner sammen, mens Lokale- og Anlægsfonden har doneret 200.000 kroner og SEs Vækstpulje 125.000 kroner, mens Ecco har givet et tilskud, som der ikke må sættes beløb på.

Foran klubhuset er der en nyanlagt terrasse på 350 kvadratmeter. Dørene ind til klubhuset kan skydes til side, så der om sommeren bliver et fælles miljø mellem inde og ude. Foto: Martin Franciere

Loungemiljø Hele herligheden indvies ved en reception fredag, hvor blandt andet borgmester Henrik Frandsen og formanden for Dansk Golf Union, Jim Staffensen, deltager. Bent Johannsen fortæller, at 150 personer er indbudt til festligheden, hvor der bydes på både tørt og vådt. I selve det nye klubhus kan der sidde 80 personer, mens der også er 10 siddepladser i et loungemiljø for enden med storslået udsigt ud over golfbanen. - Det er et af de få steder i Danmark, hvor man har udsigt til spil på seks huller, siger formanden, der glæder sig over, at det er lykkedes at få nybyggeriet integreret i det eksisterende byggeri, så det hele fremstår som en helhed. Foruden indvielsen af klubhuset fejrer golfklubben, at den i år har eksisteret i 30 år. Receptionen fredag begynder klokken 14.

Det store vinduesparti i gavlen sikrer frit udsyn til golfbanen og det grønne miljø. Foto: Martin Franciere