Golfbane-ejer vil lave egen golfklub

Eivind Dam Jensen ønsker, at Brundtland Golfcenter optages som selskabsmedlem under Dansk Golfunion, så spillere der køber spilleret på banen opnår fuldt DGU-medlemskab.

Efter at han ikke nåede til enighed med Toftlund Golf Club om en ny lejeaftale, har han valgt at indlede en dialog med Dansk Golfunion (DGU) om, at golfcentret optages som selskabsmedlem under golfunionen. Det vil betyde, at spillere, der køber spilleret på banen, opnår fuldt DGU-medlemskab og DGU-kort med ret til greenfee-spil i ind- og udland. Det oplyser Eivind Dam Jensen i en pressemeddelelse udsendt fredag eftermiddag.

I pressemeddelelsen kan man læse, at målet for den nye klub skal være i løbet af en kortere årrække at nå op på 800 aktive spillere. Et meget realistisk mål, tror Eivind Dam Jensen, der henviser til et stigende antal spillere i Syd- og Sønderjylland.

I øjeblikket er der cirka 460 spillere i Toftlund Golf Club.

I pressemeddelelsen peges der på, at en attraktiv bane er af stor betydning for en by som Toftlund og for omegnen - og at golfcentret er en arbejdsplads, der beskæftiger op mod fuldtidsansatte 20 i højsæsonen.

"Det er derfor vigtigt, at byen og egnen bakker op om dette nye tiltag, og specielt vil vi meget gerne have kontakt til folk, der vil være ambassadører for banen i de omkringliggende byer, således at medlemstallet snarest kan komme op på det bæredygtige antal ..." står der blandt andet i meddelelsen.

Toftlund Golf Clubs formand, Leif Christiansen, var fredag eftermiddag ikke vidende om en ny golfklub i Toftlund.

- Det har jeg ikke hørt noget om. Jeg har ingen kommentarer til det lige nu, siger han.