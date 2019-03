Gokartsæsonen indledt: Her bliver selv den ældste mand til barn igen

Søndag var der sæsonåbning, og nu er der mulighed for at få en tur i en af centerets gokarts hver dag frem til november.

Første tur

Familien Ries har taget turen til Skærbæk fra Padborg.

- Det er fordi Mads, min mand, har en eller anden idé om, at vores søn skal være gokartkører. Og så kender vi Theis (Kroot red.), der er her i dag for at køre med sin Legendcar på banen, fortæller Susanne Ries, mens sønnen Elias på otte år er i gang med at få hjelmen spændt, inden han skal på sin første tur på gokartbanen.

Også familiens yngste, fem-årige Freja, er ved at få hjelm på. Hun skal også en tur i gokart. Hun må dog ikke køre selv, men Mads Ries har lovet at tage hende med på skødet, så de sammen kan køre et par omgange.

Inden de bliver sendt afsted, har instruktør Maria Jensen lige en vigtig sidste formaning til Elias: Husk, hvis du synes, det går for stærkt, så træder du bare på bremsen - alt, hvad du kan, lyder det, inden Elias Ries bliver skubbet ud på banen, hvor han sætter langsomt i gang.

Forpagter Claus Christensen håber, at mange i år vil besøge banen.

- Der er fart over feltet. Her bliver selv den ældste mand til dreng igen. Vi har masser at tilbyde, og det er min drøm, at vi igen kan få de lokale til at komme på banen. Vi er glade for turisterne, men vi vil også gerne have fat i de lokale, siger Claus Christensen.