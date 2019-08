Forrest i optoget gik sækkepibe-musikkerne fra Amazing Pipes and Drums, der havde taget vejen fra Sønderborg. Bagved dem fulgte en skare af børn med, mens gøglerne gik rundt blandt dem og lavede fis og ballade. Det var til stor glæde for de mindste, der dansede og pjattede med de fjollede gøglere.

- Det handler om at lege med publikum og imponere folk. Det handler om at skubbe til deres grænser uden at vade hen over dem, for så er folk ikke længere med, hvis man gør det.

Godt gøgl

Hvad er egentlig opskriften på et godt gøgleroptog? Det svar havde Jon G. Lør med det mere borgerlige navn, Jon Skjerning-Rasmussen, der har været gøgler i 22 år:

- Det handler om at lege med publikum og imponere folk. Det handler om at skubbe til deres grænser uden at vade hen over dem, for så er folk ikke længere med, hvis man gør det, sagde han, efter han på professionel vis var kommet ned fra stylterne.

Men det handler også om at kunne nogle tekniske ting, som udover at trylle og jonglere også at kunne improvisere.

- Det sjove kan nogle gange komme ud af ingenting, så det er vigtigt at være i nuet. Den fjerde væg som på teateret er ligesom væk. Forstået på den måde, at hvis der sker noget uventet, så skal jeg kunne gribe fat i det og bruge det i min optræden. Det er ikke de samme ting, der sker hele tiden, sagde gøgleren, der er fra Sønderborg, men i dag har base i Aarhus, hvorfra han rejser land og rige rundt med sit trylleshow og gøgl.

- Og så skal man huske, at humor er den korteste vej til at få folk til at grine, sagde han smilende, inden han netop igen skulle få publikum til Kloster Mærken til at bryde ud i latter.