Gøgl er udvidet på Kloster Mærken

TØNDER: I år har Kloster Mærken udvidet gøglerdelen til en egentlig festival. Jon Skerning Rasmussen står for at arrangere gøgleriet på markedet. Når han jonglerer, kalder han sig Jon G. Lør.

- Jeg skal selv optræde med gøgl, jonglør- og gøglershow og imponerende trick, hvor jeg går på slap line og jonglerer med farlige ting og sager såsom knive. Der er masser af komik, som får folk til at have det sjovt. Jeg optræder både alene som Jon G Lør og sammen med min makker Palle i vores duo Circostancia. Palle har det store ballonnummer, og vi har en tre meter høj ethjulet cykel, fortæller han.

Gæsterne på Kloster Mærken tog rigtig godt imod gøgleriet sidste år, og derfor er det i år udvidet til to dage.

- Sidste år havde vi kun en dag, i år kører vi med to, og vi laver et optog til at starte med og en cirkuslegeplads, både lørdag og søndag på halvanden time, hvor voksne og børn kan prøve akrobatik - spring og pyramider - og prøve at jonglere med bolde, Diablo og djævlestokke eller tallerkner. Man kan også prøve at gå på line. Det er en afrikansk firemandstrup, Nafsi fra Kenya, som står for det, fortæller Jon.

Gøgleriet foregår både i gaderne og på pladsen, og der bliver fire-fem forestillinger både lørdag og søndag.

Man kan finde programmet på Facebook.