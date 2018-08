Godt maskeret: Bedsteds buste sat på plads

Med kran og vaterpas har Ny Carlsbergfondets gave fundet sin plads på Bedsted Kirkegård. Busten af Lundbye forbliver dog indhyllet i et stykke stof frem til den officielle afsløring på lørdag.

BEDSTED: Med virkning fra 1. august er der i Danmark helt officielt indført maskeringsforbud. Det gælder dog kun for levende personer. Derfor er der intet i vejen for, at Ny Carlsbergfondets gave til Bedsted forbliver dækket af et stykke stof frem til den officielle afsløring lørdag eftermiddag. Bronzebusten på den høje granitsokkel forestiller guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye. At afsløringen netop foregår på lørdag, er ingen tilfældighed: Den 1. september markerer nemlig 200-året for guldaldermalerens fødsel. Selve afsløringen foretages af formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt, og på kirkegården ved Johan Thomas Lundbyes gravsted er der lørdag eftermiddag også afsat tid til taler af biskop ved Ribe Stift, Elof Westergaard samt Tønders borgmester Henrik Frandsen.

Her kan alle deltage, og vi håber, at mange vil være med til fejre den fornemme gave, vi har fået. Flemming Toft, medlem af Lundbye-udvalget, Bedsted

Millimeterarbejde med en to tons tung sten. Granitsoklen og bronze-busten blev sat på plads i ugens løb. Dermed er alt klar til den officielle afsløring på lørdag. Privatfoto

Alle velkommen Efter afsløringen markeres dagen med kaffebord i Bedsted Friskoles Multisal, hvor Bedsteds førende lokalhistoriker, Henning Haugaard, holder festtalen. Bedsted får denne dag også besøg af en delegation fra Lundbyes fødeby, Kalundborg. Senere på eftermiddagen inviteres til hyggeligt samvær og en afsluttende festmiddag. - Her kan alle deltage, og vi håber, at mange vil være med til fejre den fornemme gave, vi har fået, siger Flemming Toft. Han er en af fem medlemmer af det lokale Lundbye-udvalg, der har løftet opgaven med at få busten, der er udført af billedhuggeren Hans Waldemar Bissen, til byen. Opgaven med at løfte både granitsoklen og bronzebusten på den forberedte plads ved Johan Thomas Lundbyes gravsted bliver løftet af en specialkran.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Gravstedet for Johan Thomas Lundby befinder sig i den nordvestlige del af Bedsted Kirkegård. Guldaldermalerens mor er stedt til hvile ved siden af sin berømte søn. Bronze-busten på granitsoklen er rejst er rejst foran de to gravsten. Foto: Uwe Iwersen