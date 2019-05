Godt købmandsskab og loyale kunder bag overskud i SuperBrugsen

- Vi har en meget loyal kundekreds, og uden jer gik det jo slet ikke, og det andet er, at vi har et samlet personale med Bjarke (Ibsen, brugsuddeler, red .) og Heidi (Petersen, souschef, red .) i spidsen, der hele tiden har fokus på at drive godt købmandsskab, sagde Henrik Willerslev i årsberetningen på den netop afviklede generalforsamling.

LØGUMKLOSTER: Brugsforeningen i Tønder har de seneste år leveret underskud. Helt anderledes er situationen i Løgumkloster. Her har der fra 2014 og frem til 2017 hvert år været sorte tal på over en million på bundlinjen, og også i 2018 kommer Løgumkloster og omegns Brugsforening ud med overskud. Helt præcist lyder det på 862.000 kroner efter skat, og det er foreningens formand, Henrik Willerslev, ganske godt tilfreds med.

Jeg vil også opfordre til, at man bakker op omkring alle de butikker, vi har i vores by, til gavn for alle. Man opdager nogen steder, at det lige pludselig er for sent.

Omsætningsfremgang

På landsplan mister COOP, som SuperBrugsen hører under, markedsandele.

- Kampen om kundernes gunst er stadig stigende, og vi må desværre konstatere, at COOP ikke længere er den største aktør på markedet inden for dagligvarer. Det er ærgerligt, at det går den vej, for der er ingen andre kæder, der som COOP, er gået foran i kampen for bedre og sundere varer til fair priser igennem mange år, siger Henrik Willerslev, men glædede sig samtidig over, at butikken i Løgumkloster havde oplevet en netto omsætningsfremgang fra 63,5 millioner kroner i 2017 til 67,4 millioner kroner sidste år.

Medvirkende årsag var foreningens to tankanlæg og vaskehallen. Sidstnævnte indgår for første gang med et helt års drift i regnskabet, og ifølge formanden har hallen vist sig at være en god investering.

- Der er i øvrigt kommet et vaskeprogram mere i udvalget, der er dyrere, men så tror man også, man har fået en nylakeret bil, lød det fra formanden.