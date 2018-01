Godnat og sov godt

TØNDER: Er du træt og uoplagt, når du står op om morgenen, så er det måske fordi, du ikke har sovet nok. Det problem vil man gøre op med på gymnasierne i Tønder. Derfor var søvnundervisning i sidste uge sat på skoleskemaet på Det Blå Gymnasium og Tønder Gymnasium.

- Vi har før haft fokus på søvn, og hvordan man sover godt. Vi vil gerne have, at eleverne er friske i timerne, fortæller Ole Dalsgaard, der er uddannelseschef på HHX og EUD.

På campus fik elever fra en først HTX- og en første HHX-klasse over to dage øvelser og råd til, hvordan de kan ændre nogle af de dårlige sovevaner. Første dag fik eleverne til opgave at føre dagbog over deres daglige sovevaner. De skulle blandt andet notere, hvornår de går i seng, hvor meget kaffe og energidrik de drikker inden sengetid, og hvor lang tid inden sengetid, de slukker for elektronikken. Derefter skulle de tage nogle af rådene i brug, som søvnvejleder Ann-Britt Garlov havde givet eleverne. Ved evalueringen dagen efter kunne nogle af eleverne allerede mærke en forskel.

- Der var nogle, der følte, at det gik meget bedre med at sove. En havde sovet så godt, at hun ikke havde hørt vækkeuret og kom for sent. Men det er jo godt, at hun følte sig udhvilet. Det, hun havde gjort, var at slukke for skærmene, en time før hun skulle sove, siger Ann-Britt Garlov.