Godkendelser klar: Schackenborg Slot satser mere på turismen

- Vi har for eksempel fået lov at opføre en elevator. Det er sjældent, man får lov til at gøre det i en fredet bygning, men her er det muligt, fordi det passer til formålet. Det er meningen, at alle skal kunne bruge herskabsstalden, forklarer han.

At arbejdet endnu ikke er påbegyndt skyldes dog først og fremmest, at godkendelserne skulle på plads - og det har trukket lidt ud, forklarer formand for Schackenborg Fonden, Henrik Wedell-Wedellsborg:

MØGELTØNDER: Planerne har været undervejs i flere år, men nu ser der ud til at komme gang i projektet. Herskabsstalden på Schackenborg Slot står overfor en gennemgående renovering og ombygning for at give plads til mere turisme på slottet.

- Man skal ikke se længere end en halvanden til to timers kørsel ned i Tyskland, så er der et potentielt publikum, der er lige så stort som det danske. Derfor er det helt oplagt, at vi markedsfører os mere i Nordtyskland.

For fremtiden sigter Schackenborg efter at hente endnu flere gæster - også syd for grænsen. Hidtil har man kun markedsført rundvisningerne på Schackenborg Slot til det danske publikum, men det ændrer sig snart, hvis det står til Jan Leisborch:

Ekstra økonomisk ben

Målet med ombygningen er først og fremmest at gøre slottet mere tilgængeligt. Et klart mål for Schackenborg Fonden, forklarer Henrik Wedell-Wedellsborg:

- Vores formål er at åbne slottet mere for offentligheden - men med respekt for, at det er et kongeligt slot, forklarer han og uddyber:

- Planen er, at vi gerne vil åbne for muligheden for at have en café og muligheden for at sælge ud fra gårdbutikken, for vi er jo en del af "De 5 Gårde". I Herskabsstalden bliver der en førstesal med mulighed for at afholde konferencer og receptioner. Med andre ord er det et spørgsmål om at give Schackenborg et ekstra ben at stå på rent økonomisk, forklarer bestyrelsesformanden.