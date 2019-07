Gode forhold for fritidsjobbere på Vestkysten

Jobpatruljen kunne dog konstatere, at selv om arbejdspladserne var gode til at overholde fritidsjobbernes rettigheder, så var de ikke så gode til at informere om dem. De fleste unge fritidsjobbere, patruljen mødte, kendte nemlig slet ikke deres rettigheder, og ville derfor heller ikke vide, hvis de blev snydt.

Vigtige oplysninger

- Vi opfordrer alle, der ansætter unge medarbejdere, til at oplyse de unge både mundtligt og skriftligt om, hvad de har ret til. De skal jo først til at lære, hvad det vil sige at være på arbejdsmarkedet, og der har arbejdspladsen et ansvar, siger Kathrine Møller.

Vigtige ting at oplyse fritidsjobberne om, er blandt andet hvor meget de må løfte, hvor meget pause de må holde, og hvad de har ret til, hvis de bliver syge.

Jobpatruljen består af grupper af unge mennesker, og er en landsdækkende aktion skabt af HK, 3F og syv andre fagforbund.