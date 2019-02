Glemte penge forsvandt fra hæveautomat

TØNDER: Syd- og Sønderjyllands Politi søger efter en person, som tirsdag formiddag opdagede nogle glemte penge i en hæveautomat på Vestergade i Tønder. Her hævede en borger penge klokken 09.36, men glemte at få pengene med. Da vedkommende kort efter kom i tanker om, at pengene var blevet glemt, var de imidlertid allerede væk, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck.

- En person har efterfølgende taget pengene, så vi gransker nu videoovervågningen fra området for at finde ud af, hvem det kan være. Pengene kan være afhentet med god vilje for at indlevere dem, men vi har ikke fået dem ind, fortæller han.

Jens Peter Rudbeck kan ikke oplyse det præcise beløb, som den uheldige borger har mistet, men refererer til det som værende "et mindre pengebeløb".

Kan politiet finde frem til personen, der tog pengene, kan det føre til en sigtelse for ulovlig omgang med hittegods.