Glad dans og eksotisk mad i Schweizerhalle

200 gæster besøgte lørdag Schweizerhalle for at bryde bånd, mødes på tværs af kulturer og nyde god musik. Arrangørerne var glade for, at de skulle hente ekstra stole ind i salen.

- Jeg synes arrangementet er godt for flygtninge. Her kan man mødes og snakke sammen - også med danskere, sagde Rafi Panahi på gebrokkent dansk.

Og der var bestemt noget at komme efter for både øjne, ører og mund. Så forskellige lande som Afghanistan, Columbia, Polen, Somalia og Syrien var repræsenteret med en bod, hvor der blev budt på lækker mad og specialiteter. Og så må vi jo ikke glemme det danske islæt, hvor der var både strikkeklub fra Løgumkloster, Venligboerne og Røde Kors at finde.

Det er en stor glæde, at så mange kulturer er samlet i Tønder Kulturhus. Jeg synes, de er fantastisk, og det er langt over forventning.

Sukkersød substans

Boderne var lidt af et tilløbsstykke den første time af kulturbasaren. Her var der nemlig - inden musikken spillede op i selve salen - masser af muligheder for at smage eksotisk mad og specialiteter.

Hos colombianerne var der fyldet kartoffelstykker med hakket kød, som kunne krydres med chili-sovs, og hos den somaliske bod var der lidt til den søde tand: småkager og haluah - som bedst kan betegnes som en jordbærlignende og geléagtig, meget sød substans.

Et par strikkepiger, Birgit Zömbick, Bredebro og Eva Bansø, Visby, var ikke blege for at smage på sagerne.

- Det er meget sødt. Det er nærmest kun rent sukker og lidt olie, fortalte de to kvinder, der også nød at se på, hvad andre havde at vise frem.