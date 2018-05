Giro 413 donerede 25.000 til Broen i Tønder

Broen i Tønder betaler hvert år sportskontingenter for børn og unge, der ikke har råd. Nu har de fået en hjælpende hånd fra Giro 413 til at hjælpe endnu mere.

TØNDER: Den frivillige forening Broen i Tønder fik for nylig en check på hele 25.000 kroner fra radioprogrammet Giro 413. Hanne Risager, der er formand for Broen i Tønder, forklarer man for 25.000 kroner kan gøre en kæmpe forskel i Tønder. - Med 25.000 kan vi betale sportskontingenter for 25 unge i et helt år. Det er virkelig meget hos os, og det er 25 børn og unge, der får mere livsglæde i hverdagen. Den slags forskel kan ikke gøres op i penge, siger hun. De unge, der hvert år får bevilget støtte fra Broen har nemlig hårdt brug for det. - Der er tale om børn og unge, som ikke har det godt derhjemme. Sporten giver dem et pusterum fra det negative. For mange af dem er sporten en mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor de ikke behøver at skulle tynges af problemerne hjemmefra, forklarer Hanne Risager.

Donation er anerkendelse Hanne Risager understreger, at mængden af penge er helt fantastisk, fordi den gør så stor en forskel for foreningens arbejde. Men forklarer også, at donationen for de frivillige også er en stor anerkendelse af deres arbejde. - Den her check betyder jo, at nogen ser, hvad det er vi laver. Det er vigtigt, både fordi vi er frivillige, men også fordi opmærksomheden kan bidrage til flere donationer i fremtiden, siger hun stolt. Når Hanne Risager taler om opmærksomheden, mener hun den mængde omtale det giver, når et kendt navn som Giro 413 har øje på foreningens arbejde. - Det handler jo om, at vi skal blive ved med at få donationer, for at vi kan hjælpe børnene. Det kan vi ikke uden midler. Men folk kender jo Giro 413, og det hjælper på, at der kan komme flere donationer. Selv de små donationer gør en forskel for os, forklarer hun.