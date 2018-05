Gigantisk solanlæg på vej i Tønder

Det kæmpestore solcelleanlæg tænkes placeres her nord for byen mellem Østre Omfartsvej og Ribelandevej. Billedet er taget over rundkørslen mod syd og Tønder by, hvor netop de to veje mødes. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Står det til Tønder Kommune skal der etableres et kæmpe område med solceller nord for Tønder by. Hvis projektet gennemføres, vil alene solcellerne fylde 55 hektar - det svarer til arealet af næsten 80 fodboldbaner.

TØNDER: Står det til Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg, skal Tønder være hjemsted for et gigantisk solcelleanlæg, der skal producere strøm til el-nettet. Punktet var til behandling på det seneste møde i teknik- og miljøudvalget, der ser positivt på projektet. Formand for udvalget, Bo Jessen (V), oplyser, at flere interesserede har budt ind på opgaven med at etablere solcelleanlægget. - Vi har fået henvendelser fra flere aktører, der ønsker at etablere et solcelleanlæg, siger Bo Jessen. Hvis projektet bliver til en realitet, tænkes det placeret i området mellem Østre Omfartsvej og Ribelandevej nord for den gamle kaserne i Tønders nordlige udkant.

Vi har fået henvendelser fra flere aktører, der ønsker at etablere et solcelleanlæg. Bo Jessen (V), formand for teknik- og miljøudvalget

Jo større jo bedre Nord for kasernen råder Tønder Kommune over et 62 hektar stort areal - af de 62 hektar tænkes de 55 hektar fyldt med solceller. Der er blandt friholdt en 100 meter dyb stribe langs Ribelandevej, hvis virksomheder en dag ønsker at etablere sig ud til den trafikerede indfaldsvej. Desuden skal hele området hegnes ind af grøn beplantning, så det ikke springer i øjnene. Skrækeksemplet er et tilsvarende solcelleanlæg ved Tinglev, der blandt andet kan ses fra toget, når man kører til og fra togstationen i byen, og som fremstår "nøgent". Bo Jessen oplyser, at grunden til den store størrelse skal findes i rentabiliteten i tilsvarende anlæg - jo større jo bedre, er devisen. Tønder Kommune tænker at udleje arealet, der lige nu er bortforpagtet som landbrugsjord, på en langtidskontrakt.