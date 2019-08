Gigantisk rejsning: Over 100.000 nye træer er på vej

Tønder Kommune ophæver gældende lokalplaner og tilbagefører udlagte industriområder til landzone. Dermed er vejen banet for Naturstyrelsens skovrejsningsprojekt, der omfatter godt 47 hektar ny, bynær skov fra boligområdet Tved til Soldaterskoven.

TØNDER: Netop i disse dage er det et år siden. Nyheden var så god, at Tønder Kommune og Naturstyrelsen overvejede at vente med offentliggørelsen. For tænk, hvis en hidtil enestående aftale og udsigten til et storslået naturprojekt ville drukne i mediernes musik- og festivaldækning. Det skete ikke. - Byttehandel: Tønder overtager historisk flyhangar, lød hovedoverskriften i JydskeVestkystens på festival-lørdagen den 24. august sidste år. Under overskriften fulgte beretningen om, at et mageskifte åbnede for, at Tønder Kommune skulle sikres fuld ejendomsret over Zeppelin- området i Soldaterskoven, og som tillægsgevinst ville Miljø- og Fødevarestyrelsen tilplante godt 47 hektar bynær skov. - Det er en kæmpe gevinst. Og rent bosætningsmæssigt vil det nye rekreative område bestemt også være et trækplaster, sagde borgmester Henrik Frandsen, da nyheden slap ud. Det er netop det store plantningsprojekt og dermed den store gevinst, der et år efter indgåelse af aftalen, nu for alvor er på vej. På den kommende torsdags kommunalbestyrelsesmøde er der således lagt op til en delvis ophævelse af tidligere lokalplaner, der åbnede for både boligområder og industriel udvikling. Områderne tilbageføres dermed fra byzone til landzone, og dermed er der åbnet for den planlagte skovrejsning. Efter forudgående godkendelse af planerne i både teknik- og miljøudvalget, samt økonomiudvalget, betragtes kommunalbestyrelsens ja torsdag aften som en formalitet.

Fem gode grunde til at plante mere skov 1. Projektet skaber et større sammenhængende skov- og naturområde, og det bliver endnu mere bynært - til glæde for borgere og gæster i Tønder.2. Naturen bliver mere mangfoldig, og det vil forbedre muligheden for friluftsliv for borgerne.



3. Flere træer øger bindingen af CO2, og er dermed med til at forbedre klimaet.



4. Flere træer medvirker til en bedre beskyttelse af grundvandet.



5. Flere træer kan forbedre tilbageholdelsen af vand ved store nedbørsmængder, og dermed være med til at forhindre oversvømmelser.

De store mørkegrå områder er lig med de arealer mellem boligområdet Tved og Soldaterskoven, hvor Naturstyrelsen planter og rejser i alt godt 47 hektar ny, bynær skov. Skitse: Naturstyrelsen

Etapeopdelt Det store skovrejsningsprojekt er opdelt i flere etaper, og formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), fortæller, at de første træer kommer i jorden i løbet af efteråret. Naturstyrelsen har tidligere på borgermøde fortalt om den forestående skovrejsning. De 47,7 hektar ny skov er næsten halvt så stort som f. eks. nuværende Gallehus Skov, der er på godt 100 hektar. 47,7 svarer også til knap 70 store fodboldbaner. Når skoven for alvor vokser sig stor om 10-15 år, vil borgere og gæster i Tønder kunne se frem til endnu længere skovtur på et sammenhængende areal, der strækker sig over 240 hektar. Forstfuldmægtig Rune Ventzel Hansen fra Naturstyrelsen er tovholder på projektet i Tønder, og han er begejstret for opgaven. - Det er rigtig dejligt at være med i et projekt, hvor alle er glade, har han tidligere fortalt.

120.000 træer De 47,7 hektar plantes til med omkring 120.000 træer. Der bliver plantet hjemmehørende arter, mest bøg og eg, men der bliver også plads til andre arter. - Vi kommer helt tæt på beboelse med noget af skovrejsningen, og her vil det give mening med mere forskelligartet og blandet skov. Det vil for eksempel give mulighed for børnehaver til at udnytte skoven til at lære mere om de forskellige arter, forklarer Rune Ventzel Hansen.

Indhegning Der er også andre forholdsregler og hensyn, han er opmærksom på - Vi hegner ind, så de små træer ikke bliver spist af dyrene. De er omkring en halv meters penge, når de plantes, så de skal nok være hegnet ind de første fem år. Men man vil alligevel kunne gå tur i området, selvom det er hegnet ind. Vi planlægger selvfølgelig stierne allerede fra starten, forklarer Rune Ventzel Hansen. Han forventer, at træerne efter en fem til ti år er vil være så høje, at man her vil få følelsen af at gå tur i en skov.

Stier og vandhuller Udover træer vil området også komme til at bestå af stier og publikumsfaciliteter, ligesom der også gøres plads til et par enkelte vandhuller. - Vi regner med at omkring 30 procent af arealet vil blive afsat til stier, vandhuller og lysninger. Vi regner med at anlægge stier og publikumsfaciliteter i årene 2020 til 2023, forklarer Rune Ventzel Hansen. Det er Naturstyrelsen, der afholder udgifterne til skovrejsningen, og budgettet er cirka 2,5 millioner kroner.