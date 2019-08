Gigantisk kran hjælper til ved silobyggeri

AKS i Toftlund måtte rekvirere hjælp fra en rød kran, der kunne nå op i over 52 meters højde. Kranen skulle assistere den fastmonterede gule kran, der har hjulpet til under opførelsen af siloen.

TOFTLUND: Onsdag kunne forbipasserende ved den stærkt trafikerede rundkørsel i Toftlund se en gigantisk hjælpekran i sving ved siloen ved kartoffelmelsfabrikken.

Den røde kran ragede et godt stykke op over siloens top, der befinder sig i over 52 meters højde.

Direktør for AKS, Jens Christian Jørgensen, fortæller, at den røde kran var tilkaldt for at assistere den eksisterende gule kran ved byggeriet med at hejse nogle elementer op i højden.

- Kranen hjælper med at sætte et plateau op på siden at toppen af siloen. Der skal bruges to kraner til arbejdet - én til at holde plateauet på plads og én med en mandskabskurv, hvorfra de kan arbejde.

Plateauet er en slags altan og skal sikre adgang til siloens top via en trappe og elevator. På toppen af siloen er der placeret dét, som Jens Christian Jørgensen betegner som et "penthouse". Penthouset giver adgang til den bro, der inde i siloen puster kartoffelmel ind eller suger melet op, når det skal bruges.

I øvrigt var sidste uges åben silo på AKS ganske velbesøgt. Formand Peter C. Petersen oplyser, at 1100 nysgerrige gæster konsumerede lige over 1500 ringridere.