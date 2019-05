Gerningsmænd flygtede fra brændende campingvogn

MØGELTØNDER: Den brand, der søndag eftermiddag hærgede en efterladt campingvogn på Møgeltønder Omfartsvej ved Møgeltønder, må antages at være påsat, lyder det nu fra Syd- og Sønderjyllands Politi. Nogle folk er blevet set, da de satte ild på den, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Der er observeret nogle ved vognen, som har sat ild til den. Vognen skal have været malet, som om den har været brugt ved en polterabend eller lignende. De har muligvis set det som den billigste måde at komme af med vognen på, konstaterer han.

Skulle det lykkes politiet at finde gerningsmændene, så slipper de dog ikke gratis, vurderer han:

- En sag som den her vil typisk gå ind under hærværksparagraffen. Men vi hører gerne fra folk, der må have set eller hørt noget derude.