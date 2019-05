Efter en turbulent generalforsamling, hvor bølgerne gik højt, opfordrer den genvalgte formand for Tønder Erhvervsråd, Bo Kjelkvist, til at se fremad og arbejde for holdbare løsninger. Det har vi brug for, siger han.

TØNDER: Bølgerne gik højt og debattonen var skarp under tirsdagens generalforsamling i Tønder Erhvervsråd. Uenigheden om fremtidens indsats for erhvervsfremme i Tønder brød ud i lys lue under punktet eventuelt, og her var der især kritiske indlæg fra turistforeningens formand, Martin Iversen, og detailhandlens repræsentant, Anders Jacobsen. Begge bakkede dog om, at direktør Bo Kjelkvist, under et efterfølgende konstituerende møde blev udpeget til at fortsætte som formand. Bo Kjelkvist trådte til som formand i marts, da hans forgænger, Henning Nielsen, trak sig. Det skete i kølvandet på, at Tønder Vækstråd gik i opløsning. Ved konstitueringen var der også enighed om, at Jens Sandahl Sørensen skal fortsætte som erhvervsrådets næstformand.

Vi appellerer til at alle involverede aktører deltager positivt i debatten, til gavn for hele Tønder Kommune. Bo Kjelkvist, genvalgt formand for Tønder Erhvervsråd, Tønder

Bestyrelsen Den ny bestyrelse for Tønder Erhvervsråd består efter generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering af følgende: Bo Kjelkvist (Kjelkvist A/S), Tønder, næstformand Jens Sandahl Sørensen (Hydro Precision Tubing), Tønder, Betina Becker Madsen (Advodan), Tønder, Martin Iversen (Rømø-Tønder Turistforening), Møgeltønder, Anders Jacobsen (Møbelhuset), Tønder, Dan Haman (Brøns Maskinforretning), Brøns, Kristian Kvistgaard-Persson (Okholms Maskinfabrik A/S), Tønder, Marianne Kalb (Kalb Kommunikation), Løgumkloster, Niels C. Høyer (Tønder Revision), Tønder, og borgmester Henrik Frandsen, Skærbæk. Kommunaldirektør Klaus Liestmann er observatør.

Kun tabere Efter en kritisk gennemgang af forårets ballade opfordrede Bo Kjelkvist på generalforsamlingen i sin mundtlige årsberetning til at se fremad og til at genskabe fælles fodslag. Opfordringen genfremsætter han efter det delvis turbulente årsmøde. - Generalforsamlingen havde desværre ingen vindere, kun tabere. Balladen i Vækstråd Tønder er beklageligvis flyttet med over til Tønder Erhvervsråd. Det kræver handling at få skabt ro. Et flertal i Tønder Erhvervsråds bestyrelse ønsker at se fremad og arbejde konstruktivt for holdbare løsninger. Vi har givet hinanden håndslag på, at det skal lykkes at få skabt de nødvendige synergier. Vi appellerer til, at alle involverede aktører deltager positivt i debatten til gavn for hele Tønder Kommune. Det har vi brug for, siger Bo Kjelkvist.

Arbejdsgruppe Som konkret initiativ til at genskabe ro og fokus på erhvervsfremme er den arbejdsgruppe, som erhvervsrådet nedsatte efter vækstrådets sammenbrud. Gruppen med Marianne Kalb som talsmand, håber at være klar med et oplæg til fremtidig organisering og fokus inden årets udgang. Sideløbende har Tønder Kommune bestilt en analyse, der skal måle effekten af de knap 12 millioner kroner, kommunen årligt giver i tilskud til erhvervs- og turismefremme.