Gentlemen's Circle - en kantet oplevelse

Desværre forblev potentialet uforløst, fordi de seks solister forblev netop solister. Der var ikke mange, der forsøgte at jamme til de andres sange udover Dan Sultan, der legede med på fin vis.

Poul Krebs lagde naturligt for med "Små sensationer", hvilket vel netop er, hvad en Gentlemen's Circle kan byde på, når man en varm, lidt doven søndag eftermiddag sætter seks sangskrivende musikere sammen på scenen.

Mange guitarer i spil

Alle de seks spillede på guitar og kun William Crighton spillede også på klaver og demonstrerede således, hvor givende det ville have været med flere instrumenter på scenen for at skabe lidt musikalsk variation.

Afleveringen blev lidt vel mekanisk, fordi de seks spillede tre numre hver i samme rækkefølge, først Poul Krebs og så den næste og så videre. Det ville have skærpet opmærksomheden, hvis der havde været hop i rækkefølgen.

Og mens vi er ved det praktiske, så kunne stolene med fordel have stået mere i en halvcirkel end på række: Det ville have givet koncerten en anden dynamik, hvis de optrædende bedre kunne se og fornemme hinanden undervejs.