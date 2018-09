Genoplev Beatles i Skærbæk

Skærbæk: Det bliver en aften i nostalgiens tegn, når The Beatles Revival tager tilhørerne med til Liverpool år cirka 1964. Det sker i skærbækcenteret den 22. september.

De fire tjekkiske gutter, som udgør The Beatles Revival medbringer originalt gear, ligesom deres kostumer er nøjagtige specialsyede kopier af de fire Liverpool-drenges oprindelige tøj.

Genkendelsens glæde er med garanti vakt, når der fyres op for numre som "She Loves you", "A hard days night", "Want to hold your hand" - og mange flere.

Bandet har været hyret til at spille support til Britiske legender som The Animals, Joe Cocker, The Rubettes, The Searchers og Smokie, ligesom de flere gange har optrådt på forskellige TV-kanaler.

En ekstra lille detalje er, at The Beatles Revival Band er det eneste coverband, som samarbejder med folk, der arbejdede med de rigtige Beatles i tresserne.

Der er begrænset antal billetter, da koncerten holdes som intimkoncert. Der kan købes billetter hos skærbækcenteret med eller uden spisning inkluderet. Spisende gæster starter klokken 18.30, to timer senere åbnes dørene for de ikke-spisende, og klokken 21 går bandet på./Exp