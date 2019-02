Genforeningssten: Da Kaj Munk kom til Abild

Lokalhistorisk forening i Tønder er ved at klargøre en database med artikler, der relaterer sig til det forestående 100 års jubilæum for genforeningen. Foreningens formand Ingolf Haase, Møgeltønder, er dykket ned i arkiver, dokumenter og gamle aviser for at grave oversete historier frem. En af disse kommer til at handle om genforeningsstenen i Abild.