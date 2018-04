Generende blinklys fra tyske vindmøller lukkes ned

- Vores er opsat i Langenhorn-området i Nordfriesland (25 km syd for grænsen, red. ). Nu har vi fire projekter, som vi realiserer i år og næste år. De vil dække fra Sydtønder i nord til Marne i den sydlige del af Dithmarschen Amt. Vi installerer radarsystemer, der gør det muligt at styre det blinkende røde lys, så det kun tænder, når der rent faktisk er et fly i nærheden, siger Thomas Herrholz.

Direktør for Airspex, Thomas Herrholz, siger til avisen, at hans virksomhed som blot et af to firmaer i Tyskland har hentet erfaringer fra installerede anlæg.

- I år og næste år vil firmaet Airspex GmbH opsætte radarsystemer på Vestkysten, der gør det muligt at slukke for de blinkende lamper på vindmøller i 95 procent af tiden. Borgere og kommuner har i årevis klaget over det stærke røde lys, skriver Flensborg Avis.

Dertil skal lægges en årlig lejeudgift for udstyr på 9000 kr. pr. mølle, og dermed en samlet årlig udgift på 280.000 kr. for de tre vindmølleparker.

- Det er ikke noget vi skal, men det er noget vi gør for at mindske generne. Men vi har faktisk ikke fået nogen klager, siger direktør for Bürgerwindpark Grenzstrom, Peter Steffens.

En af de fire projekter, som direktøren omtaler, er de tre lokale tyske vindmølleparker umiddelbart syd for grænsen. Her er rejst 31 store møller, og de står nu til at blive udstyret med den nye teknologi.

- Det har da gjort indtryk på os, at man næsten ikke kan se de danske møller. Men det skyldes, at den danske lovgivning er anderledes end den tyske. Faktisk mener jeg, at der burde være en EU-standard for den slags, påpeger Peter Steffens.

Godt nyt

Udsigten til, at det blinkede røde hav syd for grænsen bliver reduceret væsentligt, er godt nyt for formanden for Jejsing Borgerforening, Mogens Gabs. Han er ikke overrasket over, at at de danske møller forstyrrer langt mindre end de tyske.

- Vi har hele tiden vidst, at de danske møller vil have et mere afdæmpet og moderat lys, blandt andet fordi de er afskærmet. Det har Eco Partner, der opført møllerne, hele tiden forklaret. Men jeg er da glad for, at man fra tysk side nu vil slukket lyset helt. Det er godt nyt. Man kan kun spørge sig, hvorfor det ikke er sket forlængst, siger Mogens Gabs.

Peter Steffens regner med, at aftalen med Airspex GmbH falder på plads om kort tid og at alle 31 vindmøller, som de tre lokale parker har opstillet, vil være udstyret med den nye teknologi inden udgangen af 2019.