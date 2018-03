Generalforsamling i den Lokale Aktions Gruppe

Løgumkloster: Godt 45 deltagere fra primært Tønder Kommune var mødt til generalforsamlingen i LAG Haderslev-Tønder, der blev holdt på Løgumkloster Højskole.

Aftenen var planlagt så to støttede projekter havde ordet, forud for selve generalforsamlingen. I år var det projekt Agerskov i Bevægelse og Løgumkloster Højskole der fortalte om deres oplevelser med tildelingen af EU-landbrugsmidler til at igangsætte projekter.

I den nuværende 2014-2020 periode har LAG Tønder/Haderslev valgt at lægge hovedvægten af deres indsats på skabelse af arbejdspladser, og formand Johanne Ludvigsen kunne i sin beretning da også fortælle at det er lykkedes at skabe flere arbejdspladser i de forgangne år, selvom LAG´erne har fået væsentlig færre midler at dele ud af.