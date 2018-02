Generalforsamling hos seniorerne i Nørre Løgum

NØRRE LØGUM: seniorerne i Nørre Løgum har afholdt generalforsamling. Her kom det frem, at på trods af at den lokale seniorforening kun har 187 medlemmer, er det alligevel blevet til hele 15 arrangementer i løbet af det forgangne år. Året blev i øvrigt afsluttet med en julefrokost på Centralhotellet i Løgumkloster.

Men det var ikke kun en række af succesfulde arrangementer, der blev fejret på generalforsamlingen. For foreningen er nemlig blevet 12 medlemmer rigere, lige som det i efteråret også lod sig gøre, at starte et hold op til stolemotion.

Allan Jensen, Sigrid Christiansen og Kirsten Damm blev på årsmødet genvalgt til bestyrelsen.