Genbrugsplads afviser sorte sække: Folk bruger blå og grønne

Brugere af genbrugspladsen i Tønder mødes af skiltet "sorte affaldssække adgang forbudt". Brugerne er alternative og dukker op med blå og grønne uigennemsigtige sække. Det er imod loven.

TØNDER: Kristian Maach er bruger af genbrugspladsen i Tønder, hvor han ugentligt kommer med afklippet græs, grene og andet haveaffald. Ved ankomsten til pladsen mødes han af et stort skilt, hvor der står: "Sorte affaldssække adgang forbudt". Men Kristan Maach har ikke tænkt sig at rette sig efter henvisningen. Derhjemme har han et lager af 150 sorte affaldssække, og dem vil han bruge, før han investerer i nogle gennemsigtige. Og hans lyst til at efterkomme skiltningen er ikke blevet bedre af, at han ugentligt møder andre brugere af genbrugspladsen, der læsser affaldet ud af poser og sække, der er uigennemsigtige blå, grønne og gule. - På skiltet står der ikke noget om, at sækkene skal være gennemsigtige. Der står ikke noget om, at de ikke må være blå, grønne, gule eller i alle regnbuens farver - de må bare ikke være sorte, lyder det fra Kristian Maach, der har set sig sur på ordlyden i skiltet. - Hvis jeg tømmer affaldet ud af mine sække, hvad forskel gør det så, om sækken er sort, blå eller grøn, spørger Kristian Maach.

Genbruger sække Kristian Maach fortæller, at han sparer på plastikken, og derfor ikke kunne finde på at smide sækkene på genbrugspladsen. - Vi skal spare på plastikken, og derfor genbruger jeg sækkene, konstaterer Maach, der ikke vil godtage den forklaring, han har fået fra Tønder Forsyning, der administrerer genbrugspladsen. Hos netop Tønder Forsyning forklarer kundeservicechef Jørgen Olsen, at det er lovgivningen, der bestemmer farven på affaldssækkene. - Hvis vi opdager, at nogen bruger uigennemsigtige affaldssække, så får de at vide, at sækken skal være klar. Lovgivningen er utvetydig, så der er ikke plads til den slags tolkninger, siger Jørgen Olsen og peger på affaldsbekendtgørelsen, der gælder hele landet - også Tønder.

Sort volapyk Af affaldsbekendtgørelsens paragraf 26 stk 2 fremgår det, at: "Det er alene tilladt for husholdningerne i kommunen at aflevere emballeret affald på genbrugspladser, hvis affaldet er emballeret i klare plastsække". Jørgen Olsen oplyser, at det af og til sker, at genbrugspladsens brugere efterlader affald i sække. Også affald, der ikke må afleveres på genbrugspladsen, som for eksempel dagrenovation. Det har dog aldrig medført, at brugerne er blevet politianmeldt, fortæller Jørgen Olsen. Tilbage til Kristian Maach, der ikke er tilfreds med ordlyden: "Sorte affaldssække adgang forbudt". For det giver ikke mening, mener Maach. - Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det - måske volapyk, siger han.