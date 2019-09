Gang i gaden til Open by Night i Bredebro

12. september er der Open by Night i Bredebro. Her vil man kunne købe grillmad, shoppe gode tilbud i butikkerne og lade børnene hoppe på hoppeborg eller være med i en bungee run-konkurrence.

Bredebro: Torsdag den 12. september er der Open by Night i Bredebro. Det bliver en aften med mulighed for at shoppe, spise og slippe børnene fri i leg. Arrangementet varer fra klokken 17-21, og Storegade bliver i den forbindelse spærret af til festlighederne.

Annika Luff, som er formand for Bredebro HHI, fortæller, at grillen bliver tændt klokken 17, og her vil de fremmødte have mulighed for at købe deres aftensmad, som kan nydes ved de opsatte bænke og borde. Når maden er indtaget, kan man gå i byens butikker, som har åbent indtil klokken 21. Her vil der være gode tilbud at finde. Musik vil der også være i byen, når Morten Thaysen kommer forbi og giver et nummer eller to.