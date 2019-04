Gammelt håndarbejde samler folk fra hele verden

Særudstillingen "Torchon - kniplinger til hverdag" i Drøhses Hus i Tønder er netop åbnet. Her har gæsterne mulighed for at se kniplinger i alle mønstre og blive klogere på de gamle historier bag håndarbejdet. Og det er populært. Når Kniplingsfestivalen skydes i gang i maj, forventer arrangørerne besøgende fra hele verden.

TØNDER: Helt tilbage i 1600-tallet fik tøndringerne tildelt et privilegium. Det var kun på Tønder-egnen, der måtte fremstilles de såkaldte tønderkniplinger.

- Det var de tidlige kniplinger med tynde tråde og meget fine mønstre, der i begyndelsen var forbeholdt hoffet og adelen. For eksempel Kong Christian IV bar kniplingerne på sin dragt, fortæller Elsemarie Dam-Jensen, der er museumsinspektør på Museum Sønderjylland kulturhistorie i Tønder.

Det var ikke kun dengang, at der blev lavet tønderkniplinger på egnen. I dag kommer folk langvejsfra for at lære om det gamle håndarbejde - og for selv at prøve kræfter med de gamle mønstre. Når Tønder slår dørene op for Kniplingsfestivalen den 30. maj til den 2. juni, er det 11. gang festivalen afholdes. Og igen i år venter arrangørerne gæster fra hele verden.

- Der plejer at komme folk fra New Zealand, Australien, USA, Spanien, Italien, England, Holland, Belgien, Tyskland, Sverige og Norge. Vi har haft helt op til 14 nationaliteter et år, siger Lene Holm Hansen, der er formand for Kniplingsfestivalen.

Selvom det i dag ikke længere er et erhverv indenfor knipling, så er det blevet en populær hobby, som samler mange mennesker.

- Jeg tror, at folk kommer til festivalen, fordi det er en unik mulighed for folk med samme interesse at mødes. Der er stadig en interesse for håndværket og det æstetiske i tekstilerne. Salgsmessen i hallerne og kurserne, hvor man kan lære at kniple, er også meget populære under festivalen, siger Elsemarie Dam-Jensen.