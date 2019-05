Nedrivning i fuld gang: Gammel møbelfabrik skal blive til vandbassin

HØJER: De seneste par uger har der været fuld aktivitet i og omkring de tidligere fabrikshaller og administrationsbygninger langs A. J. Kjærbysvej i Højer. Medarbejderne fra entreprenørfirmaet Mads Vejrup A/S, Frifelt, er med både tunge maskiner og nidkære øjne i fuld gang med at jævne bygningerne med jorden. Arbejdet, der blev indledt i marts, vil stå på et par uger endnu, og derefter skal området klargøres til et nyt formål.

Industriområdet i Højers sydlige udkant er nemlig udset til at indgå som en del af Tøndermarsk Initiativet. Efter planen skal her etableres et vandbassin, der i forlængelse af en separering af regn- og kloakvand i Højer by skal tage sig af overskydende vand i forbindelse med kraftig nedbør. Desuden ønskes området indrettet som en attraktiv adgang til marskområdet.