- For at imødekomme det, lavede vi et projekt, og da genbrugspladsen blev ledig var det oplagt at placere p-pladsen der, siger Christian Kjær Andersen.

Budgettet

Tønder Kommune har tidligere indrettet et parkeringsområde for langturschauffører i Skærbæk. Erfaringerne herfra er gode. Indretningen af pladsen på Håndværkervej i Tønder er budgettet til at koste et sted mellem 400.000 og 500.000 kroner. Beløbet dækker, at man skal fjerne en større rampe på pladsen, indrette bade- og toiletfaciliteter samt lægge et nyt lag asfalt.

Parkeringspladsen kommer til at have plads til ni sættevogne og to anhængere. Af hensyn til sikkerheden bliver parkeringspladsen indhegnet. Dog vil porten til parkeringspladsen altid stå åben. Det er som udgangspunkt ikke tanken at indføre betaling for at benytte pladsen og faciliteterne.

- Det er heller ikke tilfældet i Skærbæk. Pladsen skal opfattes som en service for virksomhederne og ikke mindst chaufførerne. Førhen har vi måttet leve med en del svineri i området. Det slipper vi nu forhåbentlig for. Og så er det nye tilbud til alles fordel, siger Christian Kjær Andersen.

De knap 500.000 kroner til parkeringspladsen er penge, der er blevet tilovers i forbindelse med andre anlægsopgaver inden for kommunens teknik- og miljøområde.