Gammel fæstegård får præmie

- Vi havde nogle bygninger på tapetet, men vi synes ikke rigtig, at de var helt færdige. Det er nok nogle af dem, vi skal kigge på til næste år. Så valgte vi at belønne Søndergaarde, fordi gården fortsat er så velholdt, selvom der i en årrække ikke har boet nogen i dagligdagen. Det synes vi er prisværdigt, at man holder bygninger i stand, selvom man ikke bor i dem, forklarer Jørn Petersen.

Nørre Sejerslev: Der er et ordsprog, der lyder "at være gammel i gårde".

Foreningen blev dannet den 17. december 1991. Siden 2004 har foreningen hvert år (med undtagelse af ét enkelt) præmieret en bygning for at have gennemgået en hensigtsmæssig istandsættelse. I år går hæderen til Søndergaarde i Nørre Sejerslev. Tidligere har foreningen blandt andet præmieret Højer Vandtårn, Design Højskolen Højer og Ohlsens Gård i Østerende. Med hæderen følger en messingplade og 15.000 kroner.

Kun sparsomt beboet

Tidligere var Søndergaarde et driftigt sted. I 1940'erne og 1950'erne var der således ansat flere karle og tjenestepiger. På dagens Søndergaarde er der lidt anderledes stille.

Det er kun ejendommens jord, der drives i dag. Søndergaardes ejer, Hans Berend Feddersen, har indtil for nyligt haft bopæl i Bruxelles, men han og familien har boet på Søndergaarde flere uger om sommeren for at tage del i høsten. Nu bor familien dog igen fast på Søndergaarde.

Foreningen til Bygningskulturens fremme på Højeregnen overrakte fredag eftermiddag den lille messingplade, der bevidner præmieringen til Søndergaarde ejere. Med præmieringen følger et pengebeløb på 15.000 kroner.

- Vi har præmieret bygninger siden 2004. Der har dog været et enkelt år, hvor vi har sprunget over, fordi der ikke var egnede bygninger. Vi holder ret stærkt på, at arbejdet med bygninger skal være af en høj håndværksmæssig kvalitet, og der skal også være brugt de rigtige materialer. Et gammelt hus skal for eksempel ikke have plastikvinduer. Der skal være en vis kvalitet hele vejen igennem, understreger Jørn Petersen.

