Gamle elever viste musikvejen

Musikbranchen er en hård branche, som kan være svær at navigere i. Derfor havde tidligere elever fra Tønder Gymnasium, som nu selv arbejder med musikken, fundet vejen tilbage til de vante lokaler for at instruere og inspirere de nuværende elever i musik.

- Musikbranchen er en hård branche. Nu har vores elever haft muligheden for at tale med nogle, som arbejder med musikken i dag, og som har været med til at inspirere eleverne, sagde Lene Pihlkjær, der er musiklærer på skolen.

Tønder: Torsdag aften blev den årlige forårskoncert på Tønder Gymnasium holdt. Her optrådte musikeleverne med det, de har arbejdet med i løbet af året. Selvom aftenen bød på både velkomstdrinks og taler, var den ikke kun for hyggens skyld. Arrangementet var også en del af elevernes praktiske musik- og billedkunsteksamen.

- Musik blomstrer ikke, hvis man ikke kan blive inspireret af andre eller for eksempel gå til koncerter. Derfor håber vi, at vi har været med til at vise eleverne, hvilken vej man kan gå med det.

Viser vejen

Det var de tidligere elever August Kjær, Thomas Nykjær Sørensen og Jonas Sandbjerg Hansen, alle 23 år, der havde taget turen tilbage til Tønder for at være med til at undervise første-, anden- og tredje års eleverne i musik. De havde blandt andet sammensatte to af de bands, som spillede ved koncerten og forberedt nogle numre, som de selv spillede sammen med eleverne.

- Vi håber, at det har været inspirerende for dem, det vi er kommet med. Jeg kan selv huske, hvor fedt det var, når der kom noget nyt ind, som kunne være med til at vise en vej, som man kan gå med musikken, sagde Jonas Sandbjerg Hansen, der ligesom August Kjær og Thomas Nykjær Sørensen i dag bor i Aarhus, hvor de underviser, spiller og producerer musik.

Alle tre var enige i, at det kan være en hjælp med inspiration udefra, når man som helt ung musiker ikke helt ved, hvilke muligheder musikken kan give.

- Musik kan ligge noget fjernt, hvis man ikke er i kontakt med det, eller er sammen med andre, der spiller, sagde August Kjær.

- Musik blomstrer ikke, hvis man ikke kan blive inspireret af andre eller for eksempel gå til koncerter. Derfor håber vi, at vi har været med til at vise eleverne, hvilken vej man kan gå med det, tilføjede Jonas Sandbjerg Hansen.

- Mit indtryk er også, at de har været glade for at prøve nye genre af. Vi er tættere på elevernes alder, så det kan måske være med til at motivere dem til at lave noget mere med det, sagde Thomas Nykjær Sørensen.