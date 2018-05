Galleri følger flokken

"Fri som fuglen" er titlen på den nye udstilling, som Else Pia Martinsen Erz er aktuel med i sit Galerie Erz i Skærbæk. Interessen er både stor og landsdækkende for det lokale galleri, der med denne udstilling har taget afsæt i Vadehavets fugle - og er rejst med ud på deres færd.

- Fuglelivet har en helt fantastisk energi og et helt særligt liv over sig. Jeg er vild med energien, og det er den stemning, jeg gerne vil hive hjem derudefra. Det skaber mine billeders udtryk, men jeg inspireres ikke kun af naturen. Jeg inspireres også af mødet med andre - og af medierne. Jeg vil med udstillingen gerne give min kommentar med på vejen - for hvor skal fuglene egentligt hen?, spørger hun.

Tranen er i fokus

Med i Else Pia Martinsen Erz' nyeste værker er tranen, der i virkeligheden er en sjælden gæst på disse kanter. Men det gør ikke den store fugl mindre fascinerende, og derfor dækkede hun udlængslen ved at følge tranerne fra deres mellemlanding her i området til deres nordligste mål i Sverige.

- Tranen er jo ikke en fugl, der er så udbredt her, så jeg følger den gerne lidt. Derfor tog jeg til Sverige og så tranerne ved Hornborgasjön, hvilket er en vigtig inspirationskilde i udstillingen her. Det er et sted, hvor der engang var en spritfabrik, og her kom traner i tusindvis for at spise af kartoffelresterne. I dag er fabrikken lukket, men der fodres deroppe, så tranerne kommer stadig i titusindvis, forklarer hun.

Det blev starten på en naturoplevelse af de helt store:- Der stod jeg så en morgen. Det var koldt, og jeg var stort set alene på stedet. Pludselig kommer hundreder af fugle bragende, og de flyver lige hen over mig. Den slags oplevelser er udgangspunktet for det, jeg gerne vil give videre med min udstilling - jeg vil gerne vise, at min kunst både kan se indad og udad.