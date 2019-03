Galleri Tønder slår nye døre op

- Vi har været glade for de otte års tid, vi har haft til huse længere nede ad gaden, men det var tid til noget nyt. Det har vi fået. Hele huset her i Vestergade 60 er blevet renoveret, og vi har lejet hele underetagen. Der er så mange muligheder i det her, så vi glæder os rigtig meget. Faktisk har vi allerede planlagt 2019 til ende med danske og tyske kunstnere - blandt andet kan vi præsentere tyske Andreas Brandt og danske Leif Kath, forklarer han.

TØNDER: Torsdag bliver en stor dag for alle kunstinteresserede i Tønder, for efter længere tids arbejde er det flyttedag for Galleri Tønder. Det er muligvis en af byens korteste flytteruter, for galleriet er rykket lidt længere op ad gaden. Til gengæld bliver det til et lyst, nyrenoveret og ikke mindst større lokale.

Ken Denning er her i gang med at hænge malerier fra projektet "25 Højskolesange" op. Projektet er blevet til i samarbejde med operasanger Jesper Buhl, og sammen har de to set nærmere på en stribe af højskolesangbogens mest fremtrædende sange. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Jeg har en stor tilknytning til Tønder, og det er altid herligt at udstille her. Jeg har en stor interesse for hele området fra syd for Kolding og ned i Tyskland. Området er spændende, men samtidigt er der et stort potentiale, som man ikke har udnyttet. Det mener jeg, at man kan med den rigtige tilgang, for der er stort set ikke gallerier fra Kolding og ned. Det er jeg glad for at kunne bidrage til, forklarer Ken Denning.

Torsdag eftermiddag er der tæppefald for det spritnye Galleri Tønder. De nye lokaler er større og giver galleriet mulighed for at fortsætte den gode udvikling. Men først skal malerierne op, og det sker i samarbejde mellem galleriindehaver Poul Erik Vestergaard Frandsen (th.) og kunstner Ken Denning (tv.). Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Grænseoverskridende

Med et stort netværk over grænsen håber Denning også at kunne bidrage til Galleri Tønders fortsatte ambitioner om at vise god kunst fra både ind- og udland:

- Kan jeg gøre mit til, at man kan skabe en kultur for, at man både kører over grænsen for at se god kunst i Tønder - og at man fra Tønder og resten af Sønderjylland ligeledes kører over grænsen til Tyskland for at se god kunst, så er vi nået et godt stykke. Der er en god forbindelse over grænsen, og det er spændende, at vi nu får de her muligheder i Galleri Tønder.

Det nye Galleri Tønder har til huse i Vestergade 60, og torsdag den 14. marts klokken 16 er der indvielse og fernisering på udstillingen med Ken Denning.