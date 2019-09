Gæsterne tog en ordentlig bid af Marsken

- Det var meningen, at vi skulle have været rundt at kigge på de mange boder og få smagsprøver, sukkede hun.

Allerede fra åbningen klokken 10 var der liv og leben i området og de mange boder, der havde masser af herligheder at byde på. Således kunne man for eksempel smage honning, øl, ost, saft og en masse lækker mad. Men det var dog ikke herlighederne Kristina Holst og tre medbragte børn havde øje for. De var straks gået i krig med en række grene, der skulle forvandles til drabelige drager.

Vi er ikke en by, der er ved at gå død. Det er vi i hvert fald ikke.

På sådan en solbeskinnet lørdag er udsigten fra toppen af vandtårnet i Højer ikke den værste. I øvrigt kan man være heldig at se intet mindre end 10 kirketårne på egnen, fortæller formand for vandtårnet Harry Nielsen. Foto: Jacob Schultz

Velbesøgt vandtårn

I dagens anledning var der gratis besøg i vandtårnet, der troner over Smag på Marsken-pladsen. Her var formanden for Højer Vandtårn, Harry Nielsen, glad for mylderet af gæster.

- Vi er ikke en by, der er ved at gå død. Det er vi i hvert fald ikke, sagde han og glædede sig over, at masser af gæster tog de mange trappetrin op for at nyde udsigten over byen i det skønne efterårsvejr.

Harry Nielsen noterede i øvrigt, at markedet var "rigtig velbesøgt" allerede fra formiddagen af.

På et normalt år er der cirka 1400-1500 personer, der betaler en rund 20'er for at gå op i vandtårnet, hvorfra der er udsigt til 10 kirker. Men mon ikke, der var lige så mange besøgende lørdag, som der plejer at være på et helt år?

- Det tror jeg, sagde Harry Nielsen.