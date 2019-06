Gæster tog en bid af lokalområdet

Tønder: Haps. Lørdag kunne gæster for anden dag i streg sætte tænderne i lokale produkter ved Local Food Days på Skibbroen i Tønder. Det var der en del, der gjorde.

Fredag var årets mad og drikke-festival begyndt på våd facon med et ordentligt regnskyl, men det endte godt.

- Efter en time så kom folk, og så blev det en fest ligesom sidste år, fortalte Jesper Monsrud, der er erhvervskonsulent i Tønder Erhvervsråd og med i Local Food Days-initiativgruppen.

I år er det et krav, at restauratører med mere bruger i hvert fald en smule lokale råvarer, men Jesper Monsrud har en ambition om, at de lokale råvarer på længere sigt skal fylde mere.

Tønder indgik i år ikke i navnet på begivenheden, og det er ikke tilfældigt.

- Det er hele kommunens arrangement. Det er vigtigt, fortalte Jesper Monsrud på Skibbroen.

Han er stolt over, hvor langt man er nået med tiltaget - det startede sidste år - og i år er der blandt andet flere aktører med.