Gæst nummer 10.000 prøvede at undgå at blive det

Skærbæk: Det var slet ikke meningen. Faktisk havde familien Hahn fra Oldenburg i Tyskland ventet længere end planlagt med at køre fra Skærbæk Familie Camping - for de syntes ikke de ville have æren af at blive autocamper nummer 10.000.

Det fik de nu alligevel.

Og blev begavet med blomster, chokolade og 10 gratis overnatninger.

Michael og Sandra Hahn og deres søn Frederik, der i øvrigt staves som den danske kronprins, var egentlig bare på gennemrejse og fandt campingpladsen fredag aften. De besluttede at blive til en sidste overnatning inden ferien er slut og arbejdet kalder mandag morgen. De hørte fra de andre gæster, at gæst nummer 10.000 ville blive fundet lørdag morgen, og fordi de synes, at nogle af dem, der er kommet på pladsen i årevis skulle haven æren, ventede de så længe som muligt med at køre.

Tilfældet ville bare, at mange af de andre gæster fredag aften, hvor vejret var godt, havde taget forskud på 10-års jubilæet og fejringen af gæst nummer 10.000. Så de havde sværere ved at komme ud af fjerene lørdag morgen end sædvanligt.

Og sådan gik det til, at familien Hahn fik lejlighed til at komme tilbage til Skærbæk næste år.