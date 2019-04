I slutningen af 2018 var der endelig fundet en løsning for Løgumkloster Højskole. Et planlagt biodynamisk akademi skulle rykke ind i bygningerne fra årsskiftet. Nu hænger planerne i en tynd tråd - Gældsstyrelsen (det tidligere Skat) har begæret højskolen konkurs.

Men som bekendt går det ikke altid, som præsten prædiker. Og nu - her i starten af april - hænger planerne i en ganske tynd tråd. For den 26. marts begærede Gældsstyrelsen (det tidligere Skat, red. ) Løgumkloster Højskole konkurs på grund af manglende skatteindbetalinger og ATP.

En initiativgruppe med rødder i økologisk og biodynamisk jordbrug planlagde under arbejdstitlen "Løgumkloster Akademi - Natur- og Menneskekundskab" at overtage højskolen, som skulle være et åbent kultur- og mødested.

Løgumkloster Højskole består af tre hovedfløje med i alt 52 værelser, hvoraf de 11 er dobbeltværelser. Skolens auditorium/koncertsal, "Ottekanten", kan rumme op til 150 personer.Efter skolens konkurs i sommeren 2014, købte en nyetableret skolekreds bygningerne og forsøgte at starte på en frisk. Det lykkedes dog ikke, da skolen ikke opnåede det nødvendige antal elever til at beholde det statslige tilskud til højskoledrift.I august 2016 blev skoledriften droslet ned, og den nødvendige økonomi til at opretholde stedet blev i stedet sikret gennem en kombination af udlejnings-, kursus- og undervisningsaktiviteter.Salget af bygningerne blev i november godkendt på en ekstraordinær generalforsamling. Skolen er nu begæret konkurs af Gældsstyrelsen med virkning fra den 9. april på grund af manglende skatteindbetalinger.

Det var meningen af højskolen skulle overdrages til det biodynamiske akademi, som havde fået lovning på pengene fra en tysk velgører, der ville bruge af familiefonden til at betale for højskolens bygninger.

Kasserer for "Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole", Karl Ove Jepsen, fortæller, at det er en lang række af uheldige faktorer, der er væltet oven i hinanden, der er skyld i situationen.

Begæringen har blandt andet betydet, at højskolens lokaler med øjeblikkelig virkning ikke længere kan bruges til kurser og mødeaktiviteter. Derfor har blandt andet et borgermøde og møde om genforeningsfestlighederne 2020 måttet flyttes med kort varsel.

- Jeg kan sige det sådan, at vi har arbejdet intenst på det i nogen tid. Hvis det skulle komme til en konkurs, er der ingen tvivl om, at vi vil forsøge at arbejde på en løsning, men det bliver så med en kurator, siger Günther Lorenzen.

Til byens vel

I november godkendte "Skolekreds Løgumkloster Ny Højskole" salget af højskolebygningerne.

Skolekredsen blev oprettet i kølvandet på Løgumkloster Højskoles konkurs i sommeren 2014. Ved konkursen overtog Nykredit bygningerne, som skolekredsen siden købte for tre millioner kroner. Efterfølgende er der investeret omkring en million kroner i forsøg på at genoplive højskolen. Det lykkedes kun i et begrænset omfang.

Karl Ove Jepsen, Løgumkloster, der sammen med Elsemarie Dam-Jensen og Anton Schulz udgør forretningsudvalget og har stået i spidsen for driften de seneste to-tre år, har ikke ønsket at oplyse den konkrete salgspris.

- Prisen ligger på niveau med det beløb, vi selv har købt for og hvad der siden er investeret. Vi skal som skolekreds hverken tjene eller tabe på et salg. Vores interesse er at overdrage skolen til et formål, der tjener byens interesser, har Karl Ove Jepsen tidligere fortalt til JydskeVestkysten.