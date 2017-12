Fyrværkerisalg med krudt i

Lørdag var der gang i fyrværkerisalget. Krudt24 ved Tønder og Bygma i Skærbæk havde indtil videre oplevet et godt salg i år.

Tønder/Skærbæk: Et banner annoncerede "Byens vildeste fyrværkeriudsalg" og en rød løber mødte lørdag kunderne hos Krudt24 ved siden af McDonald's ved Tønder. Her kunne købes alt fra et kæmpe batteri til 1899 kroner til bordbomber og hundeprop-pistoler.

Det er tredje år Krudt24 er ved Tønder, og salget har været glimrende.

- Det er overraskende godt. Her i butikken har vi øget salget alle andre dage end den 26., fortalte Jonas Schultz, der står for Krudt24's salg ved Tønder.

Han oplever, at folk køber for større beløb - det er ikke længere bare en kasse heksehyl, der langes over disken.

- Du kan hurtigt få folk med på en god handel, fortalte Jonas Schultz.

Han oplever, at det er meget blandet, hvad folk køber. Blandt andet er der godt salg i familiesortimenter, som indeholder forskelligt fyrværkeri.

- Så er der også dem, der kommer siger, de skal have et godt batteri til klokken 24, sagde han.

Thorsten Meng besøgte Krudt24 med sin seksårige søn Tate Meng Christensen forud for årets sidste dag. De havde købt for lige omkring 800 kroner.

- Lige i dag har vi været to om at bestemme. Han ville gerne have lidt ekstra, fortalte Thorsten Meng, der sammen med sønnen havde købt raketter, batterier, hundepropper og bordbomber.

- Jeg kan godt lide et ordentlig skrald, sagde Thorsten Meng, der synes affyring af fyrværkeri er en fin måde at starte det nye år og slutte det gamle.